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Сотрудники хостела раскрыли, как вёл себя Янис Тимма перед смертью

Сотрудники хостела раскрыли, как вёл себя Янис Тимма перед смертью
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Латвийский баскетболист Янис Тимма проживал в хостеле за 5 тысяч рублей в сутки. Об этом информирует телеграм-канал SHOT. Баскетболист снял номер вблизи от дома его бывшей супруги Анны Седоковой.

По сведениям сотрудников хостела, спортсмен остановился в стандартном номере, был в хорошем настроении и постоянно улыбался.

Напомним, тело Тиммы было найдено в ночь на 17 декабря мск. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Янис выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году латвийский игрок присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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