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Турецкий «Анадолу Эфес» отреагировал на смерть Яниса Тиммы в Москве

Турецкий «Анадолу Эфес» отреагировал на смерть Яниса Тиммы в Москве
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Турецкий клуб «Анадолу Эфес» выразил соболезнования в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине Яниса Тиммы и хотели бы выразить наши искренние соболезнования и глубочайшее сочувствие его семье и друзьям», — говорится в сообщении пресс-службы «Анадолу Эфес».

Напомним, Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск. Именитому игроку было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись. Точная причина смерти латвийца пока не называлась официально. В Российской Федерации Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. Также он представлял команду «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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