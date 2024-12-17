Турецкий «Анадолу Эфес» отреагировал на смерть Яниса Тиммы в Москве

Турецкий клуб «Анадолу Эфес» выразил соболезнования в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине Яниса Тиммы и хотели бы выразить наши искренние соболезнования и глубочайшее сочувствие его семье и друзьям», — говорится в сообщении пресс-службы «Анадолу Эфес».

Напомним, Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск. Именитому игроку было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись. Точная причина смерти латвийца пока не называлась официально. В Российской Федерации Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. Также он представлял команду «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: