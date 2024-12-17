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Представлены данные об имуществе Тиммы и Седоковой

Представлены данные об имуществе Тиммы и Седоковой
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До начала отношений с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой его бывшая жена Анна Седокова взяла ипотеку на две квартиры в Москве. Об этом информирует журнал «Телепрограмма».

Сообщается, что певица намеревалась выплачивать по полмиллиона рублей в месяц, чтобы погасить долг в течение нескольких лет. Кредит на одну квартиру якобы взял отец младшего сына Седоковой Артём Комаров, а во вторую деньги вложил сам Тимма – однако позже её пришлось продать.

Кроме того, ещё в ноябре сообщалось, что на аукционах в Риге (Латвия) на торги выставлены место Яниса на автостоянке и земельный участок. Продажа имущества началась по инициативе другой бывшей жены игрока Саны Оши.

Тима ушёл из жизни в ночь на 17 декабря. Предполагается, что игрок совершил самоубийство.

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