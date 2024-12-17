Матчи Евролиги и Еврокубка начнутся с минуты молчания в память о Янисе Тимме

Матчи 16-го тура Евролиги и 12-го тура Еврокубка будут начинаться с минуты молчания в память о латвийском баскетболисте Янисе Тимме. Об этом информирует пресс-служба Евролиги. Знаменитый игрок ушёл из жизни в ночь на 17 декабря мск.

«Баскетбольная Евролига присоединяется к латвийскому и мировому баскетбольному сообществу в знак скорби по поводу кончины Яниса Тиммы. Все матчи 16-го тура Евролиги и 12-го тура Еврокубка будут начинаться с минуты молчания в знак памяти о Янисе», — говорится в сообщении Евролиги.

Тимма тяжело переживал развод с певицей Анной Седоковой. Предполагается, что он совершил суицид, но официальной информации о причинах его смерти пока нет.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: