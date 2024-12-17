«Шикарный подарок к Новому году». Певица Блёданс — о смерти бывшего мужа Седоковой Тиммы

Актриса и певица Эвелина Блёданс дала комментарий по поводу смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен ушёл из жизни в ночь на 17 декабря мск.

Предполагается, что он совершил самоубийство. Янис тяжело переживал расставание с певицей Анной Седоковой, с которой состоял в браке с 2020 года.

«Аня сейчас выгуляет свою новую пластику — и на похоронах, и на всех ток-шоу. Этой смертью Янис сделал ей шикарный подарок к Новому году — видимо, безумно любил и в чём-то перед ней был очень сильно виноват. Ведь сейчас везде будет Аня, все корпоративы — её», — приводит слова Блёданс Dni.expert.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: