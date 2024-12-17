Первая жена Яниса Тиммы отреагировала на смерть баскетболиста

Сана Оша отреагировала на смерть баскетболиста Яниса Тиммы. Оша является первой женой Яниса и матерью его сына.

«У нас всегда будут тёплые воспоминания о тебе», — написала Сана на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Саны Оши

Янис и Сана поженились в 2016 году. В 2018-м на свет появился их сын — Кристиан Тимма. В 2019 году Янис сообщил, что расстался с Саной. В 2020 году он женился на певице Анне Седоковой. В этом года пара рассталась. Сообщалось, что латвиец тяжело переживал развод. Предполагается, что он совершил суицид, но официальной информации на этот счёт на данный момент нет.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: