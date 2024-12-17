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Первая жена Яниса Тиммы отреагировала на смерть баскетболиста

Первая жена Яниса Тиммы отреагировала на смерть баскетболиста
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Сана Оша отреагировала на смерть баскетболиста Яниса Тиммы. Оша является первой женой Яниса и матерью его сына.

«У нас всегда будут тёплые воспоминания о тебе», — написала Сана на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Саны Оши

Янис и Сана поженились в 2016 году. В 2018-м на свет появился их сын — Кристиан Тимма. В 2019 году Янис сообщил, что расстался с Саной. В 2020 году он женился на певице Анне Седоковой. В этом года пара рассталась. Сообщалось, что латвиец тяжело переживал развод. Предполагается, что он совершил суицид, но официальной информации на этот счёт на данный момент нет.

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