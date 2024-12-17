Евгений Кафельников обратился к подписчикам после гибели баскетболиста Яниса Тиммы

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где обратился к подписчикам. Кафельников выступил с призывом после смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

«Мужики!!! Не теряйте бошку из-за баб!!! Оно того не стоит, поверьте», — написал Кафельников.

«Терять башку из-за друг друга иногда так классно», — написала одна из подписчиц.

«Только она жива, а он теперь — нет! Очень классно», — ответил Евгений.

Напомним, Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись. Предполагается, что баскетболист совершил самоубийство.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: