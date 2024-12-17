Илона Корстин: новость об уходе из жизни Яниса Тиммы вызвала шок

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин принесла соболезнования близким и родным латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, которого не стало в ночь на 17 декабря мск. Спортсмена без признаков жизни обнаружили в одном из хостелов Москвы.

«Янис Тимма — один из лучших иностранных игроков в истории Единой лиги ВТБ. Серебряный и бронзовый призёр чемпионата, двукратный участник Матчей звёзд, победитель данк‑контеста, лучший молодой игрок Лиги в 2015 году. Тимма входит в топ‑10 иностранных игроков по результативности в истории чемпионата.

Для лиги и её болельщиков Янис Тимма останется в памяти как яркий баскетболист, который многого добился в своей карьере. Приношу соболезнования близким и родным Янниса. Новость о его уходе из жизни вызвала шок», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: