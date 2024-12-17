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Егор Дёмин стал третьим в прогнозе на драфт НБА 2025 года по версии CBS Sports

Егор Дёмин стал третьим в прогнозе на драфт НБА 2025 года по версии CBS Sports
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Известный североамериканский спортивный сайт CBS Sports обновил прогноз к драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин занял в нём третье место.

Примечательно, что как только CBS Sports обнародовал первоначальный рейтинг, 18-летний баскетболист занимал в этом списке лишь 20-е место. Таким образом, Дёмин улучшил свою позиции сразу на 17 пунктов.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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