Егор Дёмин стал третьим в прогнозе на драфт НБА 2025 года по версии CBS Sports

Известный североамериканский спортивный сайт CBS Sports обновил прогноз к драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин занял в нём третье место.

Примечательно, что как только CBS Sports обнародовал первоначальный рейтинг, 18-летний баскетболист занимал в этом списке лишь 20-е место. Таким образом, Дёмин улучшил свою позиции сразу на 17 пунктов.

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