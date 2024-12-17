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Владелец хостела, где умер Янис Тимма, выступил с заявлением

Владелец хостела, где умер Янис Тимма, выступил с заявлением
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Александр, владелец хостела, в котором умер баскетболист Янис Тимма, поделился подробностями относительно произошедшего. Спортсмен ушёл из жизни в ночь на 17 декабря мск.

«Обнаружил его сосед этого дома, который спускался за едой из доставки, настолько я знаю. Тимма был только первый день, поэтому соседи на него не жаловались», — приводит слова Александра телеканал Телеканал 360°.

Напомним, Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск. Спортсмен тяжело переживал развод с певицей Анной Седоковой. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись. Точная причина смерти латвийца пока официально не называлась.

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