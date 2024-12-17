Источник сообщил, в каком душевном состоянии находился Янис Тимма перед смертью

Латвийский баскетболист Янис Тимма в последнее время находился в депрессивном состоянии. Об этом сообщает неназванный источник телеканала RT в правоохранительных органах.

Напомним, спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее Анна Седокова, являющаяся бывшей женой латвийского атлета, опубликовала видео, в котором лежит под капельницей и плачет.