Анне Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы

Певице Анне Седоковой понадобилась капельница после смерти бывшего мужа и известного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис и Анна состояли в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

Напомним, спортсмен ушёл на 33-м году жизни. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее владелец хостела, в котором скончался Янис Тимма, поделился подробностями относительно произошедшего.