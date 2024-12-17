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Анне Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы

Анне Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы
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Певице Анне Седоковой понадобилась капельница после смерти бывшего мужа и известного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис и Анна состояли в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

Напомним, спортсмен ушёл на 33-м году жизни. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее владелец хостела, в котором скончался Янис Тимма, поделился подробностями относительно произошедшего.

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