Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не думал о своих близких». Виктория Боня — об умершем Янисе Тимме

«Не думал о своих близких». Виктория Боня — об умершем Янисе Тимме
Аудио-версия:
Комментарии

Известная российская телеведущая Виктория Боня высказалась о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, а также пожелала здоровья его бывшей супруге и певице Анне Седоковой.

«Я думаю, что Тимма не справился с потерей отношений с Анной [Седоковой]. Но самое ужасное, что такие люди, как Янис, не думают о тех, кто их окружает: их дети, их родные, их близкие. Вот это печально.

На самом деле я желаю Анечке только сил и терпения. Она заслуживает счастья. Именно так я ей написала. Не будем его осуждать, потому что не в наших полномочиях кого-то осуждать или оценивать», — приводит слова Бони портал News.ru.

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис и Анна состояли в браке с 2020 года. В этом году они развелись. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Сейчас читают:
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Live
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android