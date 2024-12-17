«Не думал о своих близких». Виктория Боня — об умершем Янисе Тимме

Известная российская телеведущая Виктория Боня высказалась о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, а также пожелала здоровья его бывшей супруге и певице Анне Седоковой.

«Я думаю, что Тимма не справился с потерей отношений с Анной [Седоковой]. Но самое ужасное, что такие люди, как Янис, не думают о тех, кто их окружает: их дети, их родные, их близкие. Вот это печально.

На самом деле я желаю Анечке только сил и терпения. Она заслуживает счастья. Именно так я ей написала. Не будем его осуждать, потому что не в наших полномочиях кого-то осуждать или оценивать», — приводит слова Бони портал News.ru.

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис и Анна состояли в браке с 2020 года. В этом году они развелись. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.