Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок «Зенита» — о смерти Яниса Тиммы: ментальное здоровье очень важно

Экс-игрок «Зенита» — о смерти Яниса Тиммы: ментальное здоровье очень важно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший разыгрывающий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Эндрю Альбиси отреагировал на смерть латвийского баскетболиста Янниса Тиммы.

«Ментальное здоровье очень важно. Мы склонны преуменьшать этот аспект для спортсменов. Как и у всех, у нас есть свои проблемы, свои моменты сомнений… Не стесняйтесь говорить о них, просить поддержки. Берегите себя. Покойся с миром, Янис Тимма», — написал Альбиси на своей странице в социальных сетях.

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис и Анна состояли в браке с 2020 года. В этом году они развелись. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Сейчас читают:
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Live
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android