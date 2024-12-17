Экс-игрок «Зенита» — о смерти Яниса Тиммы: ментальное здоровье очень важно

Бывший разыгрывающий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Эндрю Альбиси отреагировал на смерть латвийского баскетболиста Янниса Тиммы.

«Ментальное здоровье очень важно. Мы склонны преуменьшать этот аспект для спортсменов. Как и у всех, у нас есть свои проблемы, свои моменты сомнений… Не стесняйтесь говорить о них, просить поддержки. Берегите себя. Покойся с миром, Янис Тимма», — написал Альбиси на своей странице в социальных сетях.

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис и Анна состояли в браке с 2020 года. В этом году они развелись. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.