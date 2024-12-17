«Эгоистичный поступок. Он причинил боль». Модель Мария Погребняк — о смерти Яниса Тиммы

Известная российская модель Мария Погребняк высказалась о кончине латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

«Это эгоистичный поступок, он не подумал о своём сыне, ребёнке Ани [Седоковой], и родителях. Боль он причинил близким людям», — приводит слова Погребняк портал «Газета.Ru».

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.