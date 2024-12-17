Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Эгоистичный поступок. Он причинил боль». Модель Мария Погребняк — о смерти Яниса Тиммы

«Эгоистичный поступок. Он причинил боль». Модель Мария Погребняк — о смерти Яниса Тиммы
Комментарии

Известная российская модель Мария Погребняк высказалась о кончине латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

«Это эгоистичный поступок, он не подумал о своём сыне, ребёнке Ани [Седоковой], и родителях. Боль он причинил близким людям», — приводит слова Погребняк портал «Газета.Ru».

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Сейчас читают:
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Live
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Яркие слэм-данки и важнейшие броски. Лучшие моменты в карьере Яниса Тиммы
Видео
Яркие слэм-данки и важнейшие броски. Лучшие моменты в карьере Яниса Тиммы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android