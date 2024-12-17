Певица Айза — о смерти Яниса Тиммы: убивать себя от неразделённой любви — эгоистично

Популярная российская музыкальная исполнительница Айза Анохина призвала не травить певицу Анну Седокову, а также прокомментировала смерть её бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Янис и Анна состояли в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

«Ребят, даже не смейте булить Аню. Мы не жили её жизнь, не прошли в её обуви ни шага. У Яниса точно были проблемы с запрещенкой… Почему-то я верю в это. Манипулировать женщиной самоубийством и преследовать — это страшно. Убивать себя от неразделённой любви это очень эгоистично по отношению к своему ребёнку», — написала Анохина в своём телеграм-канале.

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.