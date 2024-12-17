«Это большая потеря для мирового баскетбола». Римас Куртинайтис — о смерти Яниса Тиммы

Главный тренер сборной Латвии по баскетболу 64-летний специалист Римас Куртинайтис высказался насчёт смерти своего соотечественника и бывшего игрока национальной команды страны Яниса Тиммы.

«Я в шоке. Он был таким молодым. У Тиммы был такой хороший взгляд на мир. Я тренировал его пару сезонов. Янис был хорошим баскетболистом. Мы разговаривали не как тренер с игроком, а как друзья. Янис был очень открытым. Хороший человек. Такое случается… Это большая потеря для мирового баскетбола, а также для Латвии.

Последний раз мы общались лет пять назад. После я ушёл из «Химок». А он позже был в Майами, сменил три команды. Только читал новости о нём. Я посмотрел, что пишут в баскетбольных латвийских новостях. Жду официальной информации. Сегодня даже получил сообщение из Саудовской Аравии! У меня там живёт друг, который первым прислал новость о трагедии с Янисом», — приводит слова Куртинайтиса издание «Спорт-экспресс».

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.