Матч «Зенит» — УНИКС начнётся с минуты молчания в память о Янисе Тимме

Матч между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом, который состоится 18 декабря в рамках регулярного чемпионата Единой лиги, начнётся с минуты молчания в память о латвийском баскетболисте Янисе Тимме. Об этом сообщила пресс-служба Единой лиги.

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.