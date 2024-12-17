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Матч «Зенит» — УНИКС начнётся с минуты молчания в память о Янисе Тимме

Матч «Зенит» — УНИКС начнётся с минуты молчания в память о Янисе Тимме
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Матч между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом, который состоится 18 декабря в рамках регулярного чемпионата Единой лиги, начнётся с минуты молчания в память о латвийском баскетболисте Янисе Тимме. Об этом сообщила пресс-служба Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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