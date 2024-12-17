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Джимми Батлер без одного кроссовка смог попасть по кольцу во время матча с «Детройтом»

Джимми Батлер без одного кроссовка смог попасть по кольцу во время матча с «Детройтом»
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 124:125 ОТ.

НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
125 : 124
ОТ
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Бисли - 28, Каннингем - 20, Томпсон - 19, Хардуэй-младший - 16, Дюрен - 9, Фонтеккио - 9, Холланд - 8, Рид - 6, Сассер - 6, Стюарт - 4, Мур, Айви
Майами Хит: Батлер - 35, Хироу - 23, Адебайо - 15, Жакез-мл. - 13, Робинсон - 13, Розир - 11, Смит - 7, Лав - 4, Хайсмит - 3, Уэр, Джонсон, Бёркс

Во время одного из игровых эпизодов Батлер сумел попасть по кольцу, играя при этом без одного кроссовка. Примечательно, что против форварда плотно отыгрывали в обороне.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Джимми, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 35 очков (12 из 21 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые; 10 из 12 — штрафные), 19 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+11».

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