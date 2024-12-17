Джимми Батлер без одного кроссовка смог попасть по кольцу во время матча с «Детройтом»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 124:125 ОТ.

Во время одного из игровых эпизодов Батлер сумел попасть по кольцу, играя при этом без одного кроссовка. Примечательно, что против форварда плотно отыгрывали в обороне.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Джимми, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 35 очков (12 из 21 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые; 10 из 12 — штрафные), 19 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+11».