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Журналист: Леброн и Дэвис в какой-то момент могут попросить «Лейкерс» об уходе

Журналист: Леброн и Дэвис в какой-то момент могут попросить «Лейкерс» об уходе
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Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Йован Буха высказался по поводу вероятного будущего лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в калифорнийской команде.

«Я не думаю, что Леброн и Эй Ди [Энтони Дэвис] останутся довольны, и в какой-то момент они могут попросить об уходе. Посмотрим, как сложится оставшаяся часть сезона: смогут ли они добиться успеха и превзойти ожидания.

Это может уменьшить разочарование и гнев из-за отсутствия изменений. В противном случае вероятны значительные перемены в межсезонье», — сказал Буха в рамках собственного подкаста.

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