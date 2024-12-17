«Уралмаш» победил «Автодор» с преимуществом в 19 очков в домашнем матче Единой лиги
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Сегодня, 17 декабря, во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» в Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Уралмашем» и саратовским «Автодором». Встреча завершилась со счётом 79:60 (25:19, 14:12, 16:9, 24:20) в пользу хозяев.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
79 : 60
Автодор
Саратов
Уралмаш: Мартин - 27, Далтон - 16, Писклов - 10, Белянков - 8, Уиттакер - 6, Новиков - 5, Балашов - 4, Зайцев - 2, Михеев - 1, Глазунов, Акрамов, Ивлев
Автодор: Кроуфорд - 15, Беслач - 12, Джонс - 10, Агада - 9, Пранаускис - 4, Клименко - 4, Кантер - 4, Петенев - 2, Наумов, Халдеев, Сычков
Наиболее результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский разыгрывающий защитник Джеремайя Мартин. В ходе матча он набрал 27 очков, сделал пять подборов, отдал семь результативных передач и сделал три перехвата.
Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал американский разыгрывающий защитник Брайант Кроуфорд. Ему удалось набрать 15 очков, сделать четыре подбора, а также отдать три результативных передачи и сделать один перехват.
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