«Уралмаш» победил «Автодор» с преимуществом в 19 очков в домашнем матче Единой лиги

Сегодня, 17 декабря, во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» в Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Уралмашем» и саратовским «Автодором». Встреча завершилась со счётом 79:60 (25:19, 14:12, 16:9, 24:20) в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский разыгрывающий защитник Джеремайя Мартин. В ходе матча он набрал 27 очков, сделал пять подборов, отдал семь результативных передач и сделал три перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал американский разыгрывающий защитник Брайант Кроуфорд. Ему удалось набрать 15 очков, сделать четыре подбора, а также отдать три результативных передачи и сделать один перехват.