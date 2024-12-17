Актриса Калашникова: Янис Тимма был психически нездоров. А Седокова страдала с ним

Известная российская певица, актриса и ведущая Анна Калашникова поделилась мнением об отношениях между покойным латвийским баскетболистом Янисом Тиммом и его бывшей супругой, а также певицей Анной Седоковой.

«Думаю, её [Анны Седоковой] бывший был психически нездоров. А она любила, страдала, даже был момент, когда махнула на себя рукой, поправилась. А после развода расцвела. Конечно, психопату тяжело принять, что его жертва задышала полной грудью и восстала из пепла. Вот он и — как бы страшно ни звучало — испортил ей день рождения и Новый год. Все праздники на допросах в полиции», — приводит слова Калашниковой портал News.ru.

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.