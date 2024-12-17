«Парма» победила «Астану». Для казахстанской команды это 21-е поражение подряд
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Сегодня, 17 декабря, на стадионе «Жекпе-Жек» в Астане состоялся регулярный матч Единой лиги между местной «Астаной» и пермской «Пармой». Встреча завершилась со счётом 83:62 (19:11, 22:16, 23:15, 19:20) в пользу гостей.
МХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2015, среда. 16:30 МСК
Юниор
Курган
Окончен
5 : 6
Ирбис
Казань
0:1 Самсонов (Тянулин, Лызин) – 07:24 (5x5) 1:1 Родионов (Юшков) – 09:10 (5x5) 2:1 Поплевин (Валиев) – 22:39 (5x5) 2:2 Валеев (Цуканов) – 24:01 (5x5) 3:2 Берлет (Поплевин) – 35:32 (5x4) 4:2 Власов (Поплевин, Кочанов) – 37:14 (5x4) 4:3 Расулов – 38:30 (5x4) 4:4 Тянулин (Дерзаев) – 44:38 (5x5) 4:5 Елисеев (Халиков, Данилов) – 46:56 (5x4) 4:6 Лызин (Тянулин, Самсонов) – 48:56 (5x4) 5:6 Демидов (Поплевин, Кондратьев) – 58:16 (5x4)
Наиболее результативным игроком в составе пермского клуба стал американский центровой Ройс Хэмм. В ходе встречи ему удалось набрать 22 очка, сделать шесть подборов, а также совершить два блок-шота и один перехват.
Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал казахстанский центровой Аскар Майдекин. За время матча он набрал 15 очков, сделал пять подборов, одну передачу, а также совершил два блок-шота.
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