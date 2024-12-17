«Парма» победила «Астану». Для казахстанской команды это 21-е поражение подряд

Сегодня, 17 декабря, на стадионе «Жекпе-Жек» в Астане состоялся регулярный матч Единой лиги между местной «Астаной» и пермской «Пармой». Встреча завершилась со счётом 83:62 (19:11, 22:16, 23:15, 19:20) в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком в составе пермского клуба стал американский центровой Ройс Хэмм. В ходе встречи ему удалось набрать 22 очка, сделать шесть подборов, а также совершить два блок-шота и один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал казахстанский центровой Аскар Майдекин. За время матча он набрал 15 очков, сделал пять подборов, одну передачу, а также совершил два блок-шота.