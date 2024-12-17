Глава «Зенита» Медведев сожалеет, что никто не помог умершему экс-игроку клуба Янису Тимме

Председатель правления клуба «Зенит» Александр Медведев отреагировал на смерть бывшего игрока санкт-петербургского клуба, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

«Очень огорчены трагическим известием о смерти Яниса Тиммы — игрока европейского уровня, отлично проявлявшего себя в России в «Зените», УНИКСе и «Химках». Он справлялся и с нападением, и с защитой самых сильных соперников, но, похоже, не смог преодолеть нередкую личную драму. И никто ему не помог», — приводит слова Медведева издание РИА Новости Спорт.

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.