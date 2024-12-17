Тренер умершего Яниса Тиммы: пример того, как человек не справился с ментальным состоянием

Георгий Баукин, являвшийся тренером скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал, каким человеком был его подопечный, и высказался о его душевном состоянии.

«Я познакомился с Янисом в рамках баскетбольного проекта. Для меня в его истории важно сказать, что, во-первых, он был очень открытым и добрым по человеческим качествам. Он был рубахой-парнем, с ним было очень комфортно и на площадке, и в раздевалке, и за пределами спорта. Мы все глубоко переживали за него, но осознавали, что это его личная жизнь. Его выбор. У каждого живого человека есть переживания, которые он никому и никогда не расскажет.

Мне Яниса безумно жалко. Всего 32 года, мог бы ещё жить и передавать свои знания подрастающему поколению, воспитывать своих детей. К сожалению, мир бежит за своими целями, мы порой забываем, что все — живые люди. Янис — это пример того, как человек не справился со своим психологическим состоянием. Я его спрашивал: «Как у тебя дела? Всё ли хорошо?» Он что-то рассказывал, что-то — не хотел. Может, нужно было всё-таки себя тормознуть, дать возможность человеку высказаться. Несмотря на то что отношения закончились.

Изначально Янис прилетел в Москву, чтобы выступать в медиалиге. Он сыграл больше, чем полсезона. Янис — баскетболист мирового уровня. Он прилетел к нам в статусе суперзвезды мирового баскетбола. Другие игроки сегодня все в шоке в связи с его уходом», — приводит слова Баукина издание «Аргументы и факты».