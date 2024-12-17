Продюсер объявил, что брак Тиммы и Седоковой распался из-за частых измен Яниса

Российский продюсер Сергей Дворцов раскрыл, какие были отношения между скончавшимся латвийским баскетболистом Янисом Тиммой и его бывшей супругой — певицей Анной Седоковой.

«Янис периодически ходил налево. Анька это очень долго терпела и закрывала на всё глаза. Знаю, что даже был период, когда она нанимала специальных людей, чтобы за ним следили. Очень соболезную Ане. Несмотря на развод, она его по-настоящему любила. У них были драматические отношения: они ругались, сходились и расходились.

Янис безумно переживал и не хотел этого развода. Несмотря на все его похождения, он любил Аню. У него произошло с ней слияние, он во время её работы постоянно был рядом. Возможно, Янис захотел припугнуть Аню, потерять сознание, но выжить. Он хотел ей таким образом отомстить, ведь именно она была инициатором расставания. Знаю, что Аня бы его в тот момент действительно пожалела», — приводит слова Дворцова портал absatz.media.