НБА анонсировала изменения в формате проведения Матча звёзд лиги с 2025 года

Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) официально объявила об изменениях в формате проведения Матча звёзд лиги с 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

— 24 игрока образуют между собой три команды, в каждой из которых будет 8 баскетболистов;

— Четвёртая команда будет подобрана из «Восходящих звёзд» лиги. В неё войдут игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге 1-2 года, а также выдающиеся атлеты из G-лиги;

— Команды между собой проведут мини-турнир — два полуфинала и финал;

— Чтобы одержать победу в одном матче, команде необходимо набрать 40 очков;

— Чарльз Баркли, Шакил О’Нил и Кенни Смит примут участие в турнире в качестве генеральных-менеджеров, которые будут «драфтовать» состав команды. Двукратная чемпионка WNBA Кэндис Паркер, в свою очередь, займёт аналогичную позицию в выборе «Восходящих звёзд»;

— Призовой фонд мероприятия составит $ 1,8 млн. Один отдельно взятый игрок может получить за: 1-е место — $ 125 тыс., 2-е место — $ 50 тыс., 3-е и 4-е места — $ 25 тыс.