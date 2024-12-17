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НБА анонсировала изменения в формате проведения Матча звёзд лиги с 2025 года

НБА анонсировала изменения в формате проведения Матча звёзд лиги с 2025 года
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Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) официально объявила об изменениях в формате проведения Матча звёзд лиги с 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

— 24 игрока образуют между собой три команды, в каждой из которых будет 8 баскетболистов;
— Четвёртая команда будет подобрана из «Восходящих звёзд» лиги. В неё войдут игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге 1-2 года, а также выдающиеся атлеты из G-лиги;
— Команды между собой проведут мини-турнир — два полуфинала и финал;
— Чтобы одержать победу в одном матче, команде необходимо набрать 40 очков;
— Чарльз Баркли, Шакил О’Нил и Кенни Смит примут участие в турнире в качестве генеральных-менеджеров, которые будут «драфтовать» состав команды. Двукратная чемпионка WNBA Кэндис Паркер, в свою очередь, займёт аналогичную позицию в выборе «Восходящих звёзд»;
— Призовой фонд мероприятия составит $ 1,8 млн. Один отдельно взятый игрок может получить за: 1-е место — $ 125 тыс., 2-е место — $ 50 тыс., 3-е и 4-е места — $ 25 тыс.

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