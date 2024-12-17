Единая лига: результаты матчей 17 декабря

Сегодня, 17 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних игр.

Расписание матчей Единой лиги 17 декабря:

«Уралмаш» — «Автодор» — 79:60;

«Астана» — «Парма» — 62:83.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги на данный момент занимает московский ЦСКА. В активе армейцев 17 побед при двух поражениях с начала сезона. На втором месте располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же самую разницу побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (14 побед — пять поражений).