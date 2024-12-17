Единая лига: результаты матчей 17 декабря
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Сегодня, 17 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних игр.
Расписание матчей Единой лиги 17 декабря:
«Уралмаш» — «Автодор» — 79:60;
«Астана» — «Парма» — 62:83.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
79 : 60
Автодор
Саратов
Уралмаш: Мартин - 27, Далтон - 16, Писклов - 10, Белянков - 8, Уиттакер - 6, Новиков - 5, Балашов - 4, Зайцев - 2, Михеев - 1, Глазунов, Акрамов, Ивлев
Автодор: Кроуфорд - 15, Беслач - 12, Джонс - 10, Агада - 9, Пранаускис - 4, Клименко - 4, Кантер - 4, Петенев - 2, Наумов, Халдеев, Сычков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
62 : 83
Парма
Пермь
Астана: Майдекин - 15, Щербак - 11, Айткали - 11, Смит - 10, Абашидзе - 8, Исаенко - 5, Оразбеков - 2, Мотовилов, Мурзагалиев, Походяев
Парма: Хэмм - 22, Руженцев - 18, Хэмилтон - 17, Шашков - 9, Свинин - 6, Якушин - 5, Чебуркин - 3, Фирсов - 3, Ильницкий, Морозов, Тучков
Первое место в турнирной таблице Единой лиги на данный момент занимает московский ЦСКА. В активе армейцев 17 побед при двух поражениях с начала сезона. На втором месте располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же самую разницу побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (14 побед — пять поражений).
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