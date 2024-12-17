Сегодня, 17 декабря, в Еврокубке состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Баскетбол. Еврокубок. Результаты матчей 17 декабря:

«Бахчешехир Колежи» — «Гран Канария» — 73:65;

«Арис» — «Лиеткабелис» — 81:66;

«Гамбург Тауэрс» — «Хапоэль» Иерусалим — 82:80.

Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.