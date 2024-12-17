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Еврокубок: результаты матчей 17 декабря

Еврокубок: результаты матчей 17 декабря
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Сегодня, 17 декабря, в Еврокубке состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Баскетбол. Еврокубок. Результаты матчей 17 декабря:

«Бахчешехир Колежи» — «Гран Канария» — 73:65;
«Арис» — «Лиеткабелис» — 81:66;
«Гамбург Тауэрс» — «Хапоэль» Иерусалим — 82:80.

Еврокубок . Группа A. 12-й тур
17 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Окончен
73 : 65
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Еврокубок . Группа B. 12-й тур
17 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
81 : 66
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Еврокубок . Группа B. 12-й тур
17 декабря 2024, вторник. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Окончен
82 : 80
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль

Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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