«Панатинаикос», «Фенербахче» и «Бешикташ» выразили соболезнования в связи со смертью Тиммы

Греческий «Панатинаикос», турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ» выразили соболезнования в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы на своих официальных страницах в социальных сетях.

«Панатинаикос» выражает свои соболезнования семье и близким Яниса Тиммы в связи с его кончиной в возрасте 32 лет», — сказано в пресс-релизе греческого клуба.

«Мы все глубоко опечалены кончиной Яниса Тиммы. Хотим выразить наши искренние и глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — сказано в официальном заявлении «Фенербахче».

«С большой печалью мы узнали о смерти члена сборной Латвии Яниса Тиммы, который в прошлом сезоне выступал в нашей стране за «Дарушшафак». Мы выражаем соболезнования его семье, родственникам и баскетбольному сообществу», — сказано в пресс-релизе «Бешикташа».

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено 17 декабря в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.