Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Панатинаикос», «Фенербахче» и «Бешикташ» выразили соболезнования в связи со смертью Тиммы

«Панатинаикос», «Фенербахче» и «Бешикташ» выразили соболезнования в связи со смертью Тиммы
Аудио-версия:
Комментарии

Греческий «Панатинаикос», турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ» выразили соболезнования в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы на своих официальных страницах в социальных сетях.

«Панатинаикос» выражает свои соболезнования семье и близким Яниса Тиммы в связи с его кончиной в возрасте 32 лет», — сказано в пресс-релизе греческого клуба.

«Мы все глубоко опечалены кончиной Яниса Тиммы. Хотим выразить наши искренние и глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — сказано в официальном заявлении «Фенербахче».

«С большой печалью мы узнали о смерти члена сборной Латвии Яниса Тиммы, который в прошлом сезоне выступал в нашей стране за «Дарушшафак». Мы выражаем соболезнования его семье, родственникам и баскетбольному сообществу», — сказано в пресс-релизе «Бешикташа».

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено 17 декабря в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Материалы по теме
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Live
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android