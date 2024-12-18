Евролига: результаты матчей 17 декабря
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17 декабря состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Всего прошло семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей.
Результаты Евролиги. 17 декабря:
«Монако» — «Бавария» — 93:74;
«Маккаби» Тель-Авив — «Баскония» — 85:95;
«Панатинаикос» — «Олимпия» — 103:74;
«Париж» — «Реал» Мадрид — 90:63;
«Барселона» — «Фенербахче» — 85:96;
«Партизан» — АСВЕЛ — 66:86;
«Альба» — «Жальгирис» — 79:82.
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
93 : 74
Бавария
Мюнхен, Германия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 95
Баскония
Витория, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
103 : 74
Олимпия
Милан, Италия
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
85 : 96
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Париж: Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кессенс, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
90 : 63
Фенербахче
Стамбул, Турция
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Экшиоглу, Холл, Гудурич, Колсон, Марьянович, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
79 : 82
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Партизан: Дэвис, Джонс, Вашингтон, Копривица, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
66 : 86
Жальгирис
Каунас, Литва
Альба: Спаньоло, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Самар, Олинде, Рапикве, Маккормак, Уильямс
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает «Париж», на счету которого 11 побед при пяти поражениях. Второе место занимает «Монако» с аналогичным рекордом, а третье — «Фенербахче» (10 побед и шесть поражений)
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