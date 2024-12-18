Евролига: результаты матчей 17 декабря

17 декабря состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Всего прошло семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей.

Результаты Евролиги. 17 декабря:

«Монако» — «Бавария» — 93:74;

«Маккаби» Тель-Авив — «Баскония» — 85:95;

«Панатинаикос» — «Олимпия» — 103:74;

«Париж» — «Реал» Мадрид — 90:63;

«Барселона» — «Фенербахче» — 85:96;

«Партизан» — АСВЕЛ — 66:86;

«Альба» — «Жальгирис» — 79:82.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает «Париж», на счету которого 11 побед при пяти поражениях. Второе место занимает «Монако» с аналогичным рекордом, а третье — «Фенербахче» (10 побед и шесть поражений)