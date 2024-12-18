Инсайдер Шэмс Чарания оценил вероятность обмена Янниса Адетокунбо в сезоне-2024/2025 НБА

Североамериканский журналист и ведущий инсайдер ESPN Шэмс Чарания оценил вероятность обмена тяжёлого форварда и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в рамках нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В этом сезоне Яннис Адетокунбо не будет обменян. Его приоритет — создать условия для долгосрочных побед, где бы он ни находился. На данный момент это «Милуоки», – заявил Чарания в эфире программы NBA Countdown.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.