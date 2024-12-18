Чемпион НБА — о нынешнем генменеджере: даже дыхание у него воняет дерьмом

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Эдди Хауз негативно высказался о генеральном менеджере «Голден Стэйт Уорриорз» Майке Данливи.

— Он просто дерьмо. Вот и всё. Не какой-то там засранец, а именно кусок дерьма.

— Майк всегда воображал, что он умнее всех.

— Даже дыхание у него воняет дерьмом. Дерьмо он и есть. Чёрт с ним, с этим Майком. Данливи, это к тебе и твоей убогой команде. Да пошёл этот ублюдок к чёрту! — заявил Хауз в рамках подкаста Straight Game Podcast.

Отметим, что как игрок Данливи провёл 15 сезонов в НБА. Он выступал по пять сезонов за «Голден Стэйт» и «Индиану Пэйсерс», три сезона — за «Чикаго Буллз». Кроме того, Данливи играл за «Милуоки Бакс», «Атланту Хоукс» и «Кливленд Кавальерс».