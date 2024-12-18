Инсайдер дал ответ на слухи об обмене Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса из «Лейкерс»

Североамериканский журналист и клубный инсайдер «Лос-Анджелес Лейкерс» Йован Буха в своём материале на The Athletic прокомментировал вероятный обмен лидеров «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в другой клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Два игрока, которых почти наверняка не обменяют, если только они сами не выразят такого желания, — это Дэвис ($ 43,2 млн) и Джеймс ($ 48,7 млн).

Несмотря на призывы некоторых СМИ и болельщиков «развалить» текущий состав, «Лейкерс», по словам источников внутри команды и лиги, не планируют расставаться с этими суперзвёздами. Вместо этого они намерены усилить ротацию и продолжить строить команду вокруг Дэвиса и Джеймса», — сказано в статье.