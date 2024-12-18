В «Уралмаше» рассказали об интересе Яниса Тиммы присоединиться к клубу

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко сообщил, что умерший Янис Тимма хотел присоединиться к екатеринбургскому клубу, выступающему в Единой лиге ВТБ.

«Очень хороший парень был, игрок высокого уровня. Очень жаль парня. Несчастный случай. Он, кстати, просился к нам в команду где‑то несколько недель назад. Но у нас достаточно игроков, команда укомплектована, и мы ему отказали», — цитирует Ганиенко «Матч ТВ».

Напомним, тело прославленного спортсмена было найдено 17 декабря в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.