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Милуоки Бакс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 18 декабря 2024, счет 97:81, финал Кубка НБА 2024/2025

«Милуоки» выиграл Кубок НБА, победив в финале «Оклахому» с трипл-даблом Янниса Адетокунбо
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В ночь с 17 на 18 декабря мск на паркете «Т-Мобайл Арены» в Лас-Вегасе (США, штат Невада) завершился финальный матч за Кубок НБА сезона-2024/2025 между клубами «Милуоки Бакс» и «Оклахома-Сити Тандер». «Милуоки» одержал уверенную победу со счётом 97:81 и стал обладателем трофея.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе и завершилась с преимуществом «Бакс» в одно очко — 51:50. Решающей стала третья четверть, которую «Милуоки» выиграл с разницей «+12». В заключительном отрезке баскетболисты из штата Висконсин упрочили перевес в свою пользу.

Самым результативным игроком матча стал греческий тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил трипл-дабл — на его счету 26 очков, 19 подборов и 10 ассистов.

Видео: Адетокунбо появился в образе персонажа мультика

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