Единая лига: расписание матчей 18 декабря

Сегодня, 18 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 18 декабря:

18:00 мск – «Самара» – ЦСКА;

19:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Енисей»;

19:30 мск – «Зенит» – УНИКС;

20:00 мск – «Локомотив-Кубань» – МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 18 декабря 2024, среда. 18:00 МСК Самара Самарская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 17 побед и два поражения. Такая же разница побед и поражений у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую позицию. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (14 побед — пять поражений).

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