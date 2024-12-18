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Единая лига: расписание матчей 18 декабря

Единая лига: расписание матчей 18 декабря
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Сегодня, 18 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 18 декабря:

18:00 мск – «Самара» – ЦСКА;
19:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Енисей»;
19:30 мск – «Зенит» – УНИКС;
20:00 мск – «Локомотив-Кубань» – МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Енисей
Красноярск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 17 побед и два поражения. Такая же разница побед и поражений у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую позицию. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (14 побед — пять поражений).

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