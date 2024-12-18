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Расписание матчей Евролиги 18 декабря

Расписание матчей Евролиги 18 декабря
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В среду, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. Всего болельщики смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих матчей.

Расписание Евролиги на 18 декабря:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда»;
22:15 мск – «Олимпиакос» – «Виртус».

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает «Монако», на счету которого 11 побед при пяти поражениях. Второе место занимает «Париж», у которого аналогичная разница побед – поражений. Топ-3 замыкает «Жальгирис» (10 побед – шесть поражений).

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