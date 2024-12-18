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Сегодня, 18 декабря, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. В общей сложности будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех этих встреч.

Баскетбол. Еврокубок. Расписание матчей 18 декабря:

20:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Тюрк Телеком»;

20:30 мск – «Будучность» – «Доломити Энергия»;

21:00 мск – «Хапоэль» Тель-Авив – «Бешикташ»;

21:00 мск – «Ратиофарм» Ульм – «Вулвз»;

22:30 мск – «Валенсия» – У-БТ;

22:30 мск – «Бурк» – «Умана Рейер»;

22:30 мск – «Ховентуд» – «Трефл Сопот».

Напомним, матчи 12-го тура Еврокубка начинаются с минуты молчания в память о латвийском баскетболисте Янисе Тимме, который скончался в ночь на 18 декабря мск в Москве.

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