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Еврокубок: расписание матчей 18 декабря

Еврокубок: расписание матчей 18 декабря
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Сегодня, 18 декабря, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. В общей сложности будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех этих встреч.

Баскетбол. Еврокубок. Расписание матчей 18 декабря:

20:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Тюрк Телеком»;
20:30 мск – «Будучность» – «Доломити Энергия»;
21:00 мск – «Хапоэль» Тель-Авив – «Бешикташ»;
21:00 мск – «Ратиофарм» Ульм – «Вулвз»;
22:30 мск – «Валенсия» – У-БТ;
22:30 мск – «Бурк» – «Умана Рейер»;
22:30 мск – «Ховентуд» – «Трефл Сопот».

Еврокубок . Группа B. 12-й тур
18 декабря 2024, среда. 20:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 12-й тур
18 декабря 2024, среда. 20:30 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Не начался
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 12-й тур
18 декабря 2024, среда. 21:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 12-й тур
18 декабря 2024, среда. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Не начался
Вулвз
Вильнюс, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 12-й тур
18 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 12-й тур
18 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Умана Рейер
Венеция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 12-й тур
18 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Не начался
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матчи 12-го тура Еврокубка начинаются с минуты молчания в память о латвийском баскетболисте Янисе Тимме, который скончался в ночь на 18 декабря мск в Москве.

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