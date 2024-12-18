Екатерина Гордон — о смерти Тиммы: его недавние близкие сообщили, что «жили в аду»

Российская телеведущая и общественный деятель Екатерина Гордон прокомментировала смерть известного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Он ушёл из жизни в ночь на 17 декабря. Спортсмен сильно страдал после развода с певицей Анной Седоковой. Они были в браке с 2020 года. В этом году пара рассталась. Екатерина обратила внимание, что после смерти Яниса была сказано много всего, что может выставить его в неприглядном свете. А что-то хорошее, напротив, о спортсмене не говорилось.

«Вот умер молодой парень Янис… его недавние близкие сообщили, что «жили в аду», а не что-то о нём важное и светлое… В прежних интервью намекнули, что он, мол, денег в дом не несёт. Попросили не обсуждать его смерть, ссылаясь на сына малолетнего… сына не Яниса, но к которому Янис, изгнанный из семьи, сильно был привязан. И удивительно, что смещены акценты… Что как будто и неважно, что рядом ходил глубоко несчастный человек. И было ему так плохо, что он убил себя. И никто, никто не замечал, что он серьёзно болен…

Жалко мне Яниса. Нелепо и грустно. И так жутко уходили из жизни и очень большие люди… у каждой по своей Брик, осуждающей, что недостаточно богат или талантлив… Тупо жалко парня. И честно… именно его», — написала Гордон на своей странице в социальных сетях.

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