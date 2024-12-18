Эдуард Сандлер объяснился за грубые слова, сказанные после смерти Яниса Тиммы

Президент «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер прокомментировал свои же высказывания, которые он сделал в жёсткой форме о латвийском баскетболисте Янисе Тимме после его смерти. Именитого спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Помимо прочего, Сандлер тогда заявлял следующее: «Слабый генетический вид. ⟨...⟩ Слабый вид обезьяны. Всем молодым идиотам урок».

«Послушайте, это была эмоциональная реакция. Меня очень сильно расстраивают такие примеры, это не посыл к конкретному человеку. Янис Тимма был когда-то хорошим баскетболистом. Этот парень — латыш, не знаю, что там было с его воспитанием, в его семье, в его стране. Но я просто хотел высказать мнение на баскетбольном сайте, который молодые баскетболисты читают. Нужно быть просто осторожнее. Опираться на фундаментальные ценности. Оберегать свою семью, страну, жену. Ни в коем случае не бросать жён с грудными детьми. Не вестись на каких-то известных публичных дам кратковременно, потому что можно разрушить свою психику.

Если психика слабая и ты, в принципе, слабый вид мужчины, то ты можешь вот так закончить. Процесс самоуничтожения, как мы видим, происходит. Поэтому я высказался таким образом. Пример молодым спортсменам: опирайтесь на фундаментальные вещи. И просто как факт: мужчина, покончивший жизнь самоубийством, — это слабый вид генетически. Потому что мужчина создан для другого: для продолжения рода, для защиты своего рода, для реализации в жизни, изменения её к лучшему, защиты своей страны и своей семьи», — приводит слова Сандлера Vladivostok1.ru.

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