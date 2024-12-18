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Должна ли НБА продолжать проводить турнир в течение сезона?

Должна ли НБА продолжать проводить турнир в течение сезона?
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В ночь с 17 на 18 декабря мск состоялся финальный матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации. За право стать обладателем трофея боролись «Милуоки Бакс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу со счётом 97:81 в итоге добыли игроки «Милуоки». Это второй турнир в истории североамериканской лиги. Годом ранее его победителем становился «Лос-Анджелес Лейкерс».

Одна часть болельщиков положительно оценила идею проведения внутрисезонного турнира, тогда как другая высказалась против. При этом, согласно данным сразу нескольких сервисов, ТВ-рейтинги матчей НБА в этом сезоне снизились. В связи с этим «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе, ответив на следующий вопрос – должна ли НБА продолжать проводить турнир в течение сезона?

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