Искусственный интеллект предложил необычные повороты в истории НБА

Искусственный интеллект создал необычные образы для нынешних игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Фото, сгенерированные ИИ, появились в аккаунте buckets в социальных сетях.
Фото: buckets
На первом фото изображены Леброн Джеймс в форме «Голден Стэйт Уорриорз» рядом с игроком «воинов» Стефеном Карри. Вместе они выступали за сборную США на Олимпиаде в Париже, а после признавались, что получили от этого большое удовольствие.
Фото: buckets
На втором фото представлены Никола Йокич и Джоэл Эмбиид, получавшие приз MVP в двух последних сезонах.
Фото: buckets
Третья фотография является отсылкой к шутке, будто Джимми Батлер является отцом Янниса Адетокунбо.
Фото: buckets
Четвёртое фото – отсылка к драке Джордана Пула и Дрэймонда Грина в «Голден Стэйт Уорриорз»» в 2022 году.
Фото: buckets
Джейсон Тейтум – фанат Коби Брайанта, поэтому ИИ сгенерировал его фото в форме «Лос-Анджелес Лейкерс» — клуба, всю карьеру в котором провёл Брайант.
Фото: buckets
Шестая фотография – также отсылка к шутке, будто Лука Дончич – отец Девина Букера.
Фото: buckets
Наконец, на последнем фото изображены одни из самых высоких игроков НБА на данный момент – Виктор Вембаньяма (221 см, по данным лиги) и Чет Холмгрен (216 см).