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Искусственный интеллект предложил необычные повороты в истории НБА

Искусственный интеллект предложил необычные повороты в истории НБА
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Искусственный интеллект создал необычные образы для нынешних игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Фото, сгенерированные ИИ, появились в аккаунте buckets в социальных сетях.

Фото: buckets

На первом фото изображены Леброн Джеймс в форме «Голден Стэйт Уорриорз» рядом с игроком «воинов» Стефеном Карри. Вместе они выступали за сборную США на Олимпиаде в Париже, а после признавались, что получили от этого большое удовольствие.

Фото: buckets

На втором фото представлены Никола Йокич и Джоэл Эмбиид, получавшие приз MVP в двух последних сезонах.

Фото: buckets

Третья фотография является отсылкой к шутке, будто Джимми Батлер является отцом Янниса Адетокунбо.

Фото: buckets

Четвёртое фото – отсылка к драке Джордана Пула и Дрэймонда Грина в «Голден Стэйт Уорриорз»» в 2022 году.

Фото: buckets

Джейсон Тейтум – фанат Коби Брайанта, поэтому ИИ сгенерировал его фото в форме «Лос-Анджелес Лейкерс» — клуба, всю карьеру в котором провёл Брайант.

Фото: buckets

Шестая фотография – также отсылка к шутке, будто Лука Дончич – отец Девина Букера.

Фото: buckets

Наконец, на последнем фото изображены одни из самых высоких игроков НБА на данный момент – Виктор Вембаньяма (221 см, по данным лиги) и Чет Холмгрен (216 см).

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