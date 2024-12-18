Мать погибшего в Москве Тиммы собирает деньги для возвращения сына в Латвию — друг Яниса

Гатис Лининьш, представившийся другом латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал о непростом финансовом положении родственников спортсмена. По словам Лининьша, матери Яниса не хватает средств, чтобы доставить тело сына на родину.

«Дорогие друзья. Меня зовут Гатис Лининьш. Янис Тимма был моим близким другом. Пишу со слов матери Яниса, Аусмы Тиммы. Это горький момент не только из-за смерти Яниса, но и из-за сложившейся на данный момент ситуации. Аусма должна отправиться в Москву, чтобы договориться о возможности репатриационного рейса, чтобы доставить тело сына в Латвию. К сожалению, для всего этого у неё не хватает финансов. Просим вас оказать поддержку в пределах ваших возможностей, чтобы покрыть издержки на транспортировку тела Яниса на родину и провести похороны в Латвии. Он всегда останется в нашей памяти искренним, амбициозным и улыбчивым человеком. Будем благодарны за любую поддержку», — написал Лининьш на своей странице в социальных сетях.

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