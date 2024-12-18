Приговор в отношении Джонтея Портера за мошенничество со ставками вынесут 18 декабря

Приговор в отношении экс-центрового «Торонто Рэпторс» Джонтея Портера будет вынесен в среду, 18 декабря. Об этом информирует CBC.ca. Напомним, в апреле стало известно, что Портер владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил около 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов. Впоследствии НБА дисквалифицировала его навсегда.

Сообщается, что ему может грозить срок в пределах от 41 до 51 месяца лишения свободы. При этом максимальный срок за подобные преступления может доходить до 20 лет. Баскетболист согласился сотрудничать со следствием. Кроме того, экс-игрока НБА могут обязать выплатить значительную сумму в качестве компенсации.

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