«Жёсткая провокация для суицида». Клинический психолог объяснил причину смерти Яниса Тиммы

Клинический психолог Марианна Абравитова поделилась мнением о гибели латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Ранее сообщалось, что спортсмен мог покончить с собой. Его тело нашли 17 декабря в Москве. Спортсмен тяжело переживал расставание с певицей Анной Седоковой, с которой был в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

«Конечно же, развод вполне мог стать весомой причиной для суицида, особенно в ситуации с Янисом. Его психотип предполагает такие спонтанные эмоциональные поступки, потому что он является классическим истероидом — это фундаментальная часть личности.

У нас у каждого есть акцентуация личности. И Янис был 100% истероидной личностью. Таким людям очень нужны острые эмоции, он катается на эмоциональных качелях и выбирает себе такого человека, как Седокову, который обладает практически такими же качествами. Вот они и нашли друг друга. В этом союзе они были по очереди то жертвой, то преследователем, менялись этими ролями. Поэтому они постоянно испытывали яркие эмоции: то они мирились, то разводились, то ругались, — всё это, кстати, было достаточно демонстративно. И у того, и у другого истероидный демонстративный тип личности, то есть им нужны ещё и зрители.

И сам суицид Яниса тоже достаточно демонстративный. Он сделал это не только из-за того, что его эмоции и внутреннее состояние были уже несовместимы с жизнью: или я получаю то, что я хочу, или я просто не могу жить (хотя это одна из причин, конечно). Но здесь есть ещё в определённой степени демонстрация. То есть Янис сделал это, например, не в закрытом помещении, где его могли найти через неделю, а чуть ли не у всех на виду в подъезде для того, чтобы это было замечено сразу.

И, конечно, такие люди уходят из жизни, кончают жизнь самоубийством ещё и назло тому человеку, из-за которого у него всё это в жизни происходит. Конечно же, здесь такой посыл, что она должна будет себя винить всю оставшуюся жизнь, думать о нём всю оставшуюся жизнь, ещё и получить от общества ту же долю остракизма. Так что, конечно, для него эта ситуация была крайне жёсткая. Их развод был жёсткой провокацией для суицида — это правда», — приводит слова Абравитовой Sport24.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: