Sports Illustrated назвал клуб НБА, которому следует обратить внимание на Егора Дёмина

Обозреватель Sports Illustrated Джереми Бреннер высказал мнение, что команде НБА «Вашингтон Уизардс» следует присмотреться к российскому игроку университета Бригама Янга (BYU) Егору Дёмину.

«ESPN составлял рейтинг 100 лучших игроков, которые выйдут на драфт следующего года, и Дёмин занял в нём седьмое место. У «Уизардс» нет серьёзной потребности в разыгрывающем, учитывая, что в команде есть Джордан Пул, Малкольм Брогдон и Карлтон Каррингтон, выбранный под 14-м номером на драфте прошлого года.

Однако в конце сезона Брогдон станет свободным агентом, Пул может сыграть на любой позиции в роли защитника, а потенциал Дёмина может быть более высоким, чем у Каррингтона. До июньского драфта ещё много времени, но, если Дёмин останется в числе лучших проспектов, «Уизардс» следует рассмотреть идею выбрать именно его», — говорится в сообщении Бреннера.

Дёмин попробовал себя в роли комментатора на игре своей команды: