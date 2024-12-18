Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Sports Illustrated назвал клуб НБА, которому следует обратить внимание на Егора Дёмина

Sports Illustrated назвал клуб НБА, которому следует обратить внимание на Егора Дёмина
Аудио-версия:
Комментарии

Обозреватель Sports Illustrated Джереми Бреннер высказал мнение, что команде НБА «Вашингтон Уизардс» следует присмотреться к российскому игроку университета Бригама Янга (BYU) Егору Дёмину.

«ESPN составлял рейтинг 100 лучших игроков, которые выйдут на драфт следующего года, и Дёмин занял в нём седьмое место. У «Уизардс» нет серьёзной потребности в разыгрывающем, учитывая, что в команде есть Джордан Пул, Малкольм Брогдон и Карлтон Каррингтон, выбранный под 14-м номером на драфте прошлого года.

Однако в конце сезона Брогдон станет свободным агентом, Пул может сыграть на любой позиции в роли защитника, а потенциал Дёмина может быть более высоким, чем у Каррингтона. До июньского драфта ещё много времени, но, если Дёмин останется в числе лучших проспектов, «Уизардс» следует рассмотреть идею выбрать именно его», — говорится в сообщении Бреннера.

Материалы по теме
Дёмин рвётся в НБА, взлёты Елатонцева и Зубкова: прорывы 2024 года в российском баскетболе
Дёмин рвётся в НБА, взлёты Елатонцева и Зубкова: прорывы 2024 года в российском баскетболе

Дёмин попробовал себя в роли комментатора на игре своей команды:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android