Первая жена Яниса Тиммы высказалась о нём после его смерти

Сана Оша отреагировала на смерть баскетболиста Яниса Тиммы. Оша является первой женой Яниса и матерью его сына.

«Трудно поверить и принять то, что произошло. Те, кто был давно знаком с Янисом, знают, что он был очень позитивным и искренним человеком, всегда всем помогал, с очень большим сердцем. Он был очень целеустремлённым и преданным своему делу спортсменом, который всегда всего добивался упорным трудом. Давайте сохраним его таким в нашей памяти. Я знаю, что ты будешь ангелом-хранителем моего сына», – написала Оша на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Яниса Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: