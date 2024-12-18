Названа сумма, в которую обойдётся транспортировка тела Яниса Тиммы в Латвию

Транспортировка тела латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в Латвию обойдётся его семье минимум в миллион рублей. Об этом информирует телеграм-канал Mash, пообщавшийся с представители латвийских похоронных бюро.

Сообщается, что в настоящий момент с этим вопросом существуют определённые трудности. Если ранее тела можно было отправлять напрямую, специализированными автобусами или самолётами, то после начала СВО воздушное пространство и сухопутную границу закрыли. Поэтому у родственников спортсмена существует лишь один вариант— заплатить за цинковый гроб и трансфер через Турцию.

Также сообщается, что, если мать Яниса не сможет организовать спецрейс, его тело кремируют и захоронят в Москве.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: