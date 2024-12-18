Прощание с погибшим баскетболистом Янисом Тиммой состоится в Риге

Сестра латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка рассказала, что прощание со спортсменом состоится в Риге. Более подробная информация будет представлена после того, как останки игрока отправят на родину.

«Сердечная благодарность от меня и родителей всем за огромное количество сочувствия. Мы также благодарны за то, что многие люди и организации по обе стороны границы предложили свою помощь. Попрощаться с Янисом можно будет лично в Риге. Более точная информация будет доступна, когда Янис поедет домой», — написала Жандецка на своей странице в социальных сетях.

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